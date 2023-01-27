New York'ta 2017'de bisiklet yoluna kamyonla girerek sekiz kişiyi öldüren Sayfullo Saipov idam cezasına çarptırılabilir

EPA

2017'de New York'ta bir bisiklet yoluna kamyonla girerek sekiz kişinin öldüren Özbek asıllı Sayfullo Saipov, yargılandığı davada suçlu bulundu. Saipov, "cinayet" ve "terör" suçlarından ya ömür boyu hapis ya da idam cezasına çarptırılacak.

Jüri, Saipov'un cezasını 6 Şubat'ta açıklayacak.

Eğer Saipov idam cezasına çarptırılırsa, Biden yönetimi döneminde federal bir davada hakkında ölüm cezası kararı verilen ilk kişi olacak.

Manhattan'daki olay, New York'ta 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra düzenlenen en büyük "terör saldırısıydı".

Reuters

Saipov, 12 kişinin de yaralandığı saldırıla ilgili ifadesinde, IŞİD'in propagandasından etkilendiğini söylemişti.

Saipov'un 2010'da ABD'ye yerleştiği ve Cadılar Bayramı'nda düzenlediği saldırıyı bir yıl planladığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak 2021'de göreve başladıktan sonra idam cezasına karşı olduğunu söylemişti.

Temmuz 2021'den itibaren ABD'de, federal davalarda verilen idam cezalarının uygulanması ertelenmişti.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı Eylül ayında, Saipov için idam cezası talep etmeyi planladığını açıklamıştı.

New York'ta idam cezası en son 1963'te uygulanmıştı.

2017'deki saldırı sonrası dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Saipov'un idam edilmesini istemiş, 2020'de federal davalarda verilen idam cezalarına yönelik 17 yıllık moratoryumu kaldırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO