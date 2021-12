HABERTURK.COM

Çocuk yetiştirme konusunda hemen her toplumun kendine özgü bazı yöntemleri olsa da globalleşen dünyada farklı kültürlerin çocuk yetiştirme stilleri ön plana çıkabiliyor. Uzun yıllar çocuk ve ergenlerle çalışan klinik psikolog Mine Kayraklı Parlak da Tara Kitap tarafından yayımlanan kitabında, New York’taki çocuk yetiştirme stillerine dair gözlemlerini, uzman önerileriyle birleştirerek okurlara sunuyor.

Kitabında, “Anne-baba olarak pozitif disiplin kurmanın ilk ve en önemli adımı kendi gücümüzü ele almak. Yani kendimize güvenmek ve hangi metodu uygularsak uygulayalım bunu sakin, özgüvenli bir duruşla yapmak” diyen ve kendisi de bir anne olan Mine Kayraklı Parlak’ın kitabı, ebeveynlere yol göstermeyi hedefliyor.

Yazar Hakkında:

Mine Kayraklı Parlak Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2011-2016 yıllarında Bilgi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak süpervizyon desteği verdi. 2007-2016 yılları arasında çocuk, ergen ve yetişkinlerin duygusal güçlükleri üzerine çalıştı. 2016 yılında New York’a yerleşen Mine Parlak 2017 yılında New York Üniversitesi’nde koçluk eğitimini tamamlayarak 2017-2021 yılları arasında çalışmalarına New York’ta yetişkinlerle devam etti. 2021 yılında İstanbul’da farklı terapotik yaklaşımları bir araya getiren Aria Positive Mind Center’i kurdu.

Mine Kayraklı Parlak, çocuk, ergen, yetişkin ve aileler ile çalışmalarına

New York ve İstanbul’da devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Kitap Hakkında:

Kitap Adı: New York Stiliyle Çocuk Yetiştirmek

Kitap Alt Başlığı : Bir Klinik Psikoloğun New York’ta Annelik Serüveni

Yazar: Mine Kayraklı Parlak

Yayınevi: Tara Kitap

Ebat: 13,5 X 21 cm

Sayfa Sayısı: 176

İlk Baskı Yılı: 2021