New York Polis Teşkilatı suçlarla mücadele biriminin sivil şubesini kapattı

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NYPD Şefi Dermot Shea tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki azınlık topluluklar tarafından sık sık şikayet konusu olan sivil şubenin dağıtıldığını, 600 kişilik ekibin başka birimlerde görevlendirileceğini bildirildi.

Kararın George Floyd protestolarıyla ilgisi olmadığını belirten Shea, "Bu, kişisel olarak benden gelen bir politika değişikliği, protestoların bir etkisi olmadı. Bu şehirde polis var. Bunu kaba kuvvetle değil beyinle, zekamızı kullanarak yapabiliriz." dedi.

Minneapolis kentinde, siyahi Floyd’un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolar New York’a da sıçramış, zaman zaman yağma hadiselerinin de yaşandığı gösterilerde NYPD’nin bütçesinin 1 milyar dolara düşürülmesi yönünde sloganlar atılmış, bazı çevreler de bu çağrıya destek vermişti.

- New York'taki suç oranı arttı

Öte yandan, New York'taki suç istatistiklerine bakıldığında, cinayet, çatışma, hırsızlık ve oto hırsızlığı gibi suçlarda artış görüldü.

Polis teşkilatının raporlarında, son 4 hafta içinde 32 cinayet işlendiği, 2019'un aynı döneminde bu sayının 19 olduğu belirtildi.

2020'de işlenen cinayet sayısı 159'a çıkarken, geçen yılın aynı döneminde işlenen 127 cinayetle kıyaslandığında yüzde 25 artış olması dikkati çekti.

Silahla ateş açma olaylarında mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 32,6'lık, hırsızlıkta ise yüzde 47'lik artış tespit edildi.