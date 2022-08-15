New York Fed imalat endeksinde sert düşüş

New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 42,4 puan azalarak eksi 31,3 değerine düştü.

Bu dönemde beklentilerin aksine imalat sektöründe daralma yaşandığına işaret eden verinin 5,5 değerini alması öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, temmuz ayında 11,1 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi ağustosta 35,8 puan azalarak eksi 29,6 değerine ve sevkiyat endeksi 49,4 puan azalışla eksi 24,1 değerine geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise eksi 6,2'den 2,1'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.