New York Fed imalat endeksi ağustosta beklentilerin altına düştü
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta eksi 19 ile beklentilerin altına geriledi
New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 20,1 puan azalışla eksi 19'a indi.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında gelen verinin eksi 1 değerini alması öngörülüyordu.
İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, temmuz ayında 1,1 olarak kaydedilmişti.
Yeni sipariş endeksi ağustosta 23,2 puan azalarak eksi 19,9'a, sevkiyat endeksi de 25,7 puan düşerek eksi 12,3'e geriledi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 5,6 artarak 19,9'a yükseldi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.