Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Diğer New York Eyalet Mahkemesi: Trump emlak impatorluğunu kurarken dolandırıcılık yaptı

        New York Eyalet Mahkemesi: Trump emlak impatorluğunu kurarken dolandırıcılık yaptı

        New York'ta bir yargıç Pazartesi günü başlayacak dolandırıcılık davası öncesinde dosya incelemesi yaparak, Trump'ın emlak imparatorluğunu kurarken net varlıklarını olduğundan çok yüksek göstererek bankaları ve sigorta şirketlerini yanılttığına ve yargılanması gerektiğine hükmetti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York Eyalet Mahkemesi: Trump emlak impatorluğunu kurarken dolandırıcılık yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        TrumpReuters

        New York Eyalet Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak imparatorluğunu kurarken yıllarca ve defalarca dolandırıcılık suçu işlediği hükmüne vardı. Mahkeme, Trump'ın hakkındaki dava başvurusunun düşürülmesi talebini reddetti.

        Yargıç Arthur Engoron, Trump ve şirketinin, oğulları Eric ve Donald Jr da dahil yöneticilerinin, bankalar ve sigorta şirketlerini, yıllar boyu düzenli olarak ve defalarca, net varlıklarının değerini dev oranlarda şişirmek suretiyle yanılttıklarını söyledi.

        Bu karar Trump hakkında Pazartesi günü başlayacak dolandırıcılık davası açısından çok büyük önem taşıyor çünkü Trump ve oğulları hakkında geçen yıl dava başvurusunda bulunan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James'in en temel suçlamasını kabul etmiş oluyor.

        Trump'ın avukatlarından Chris Kise kararı "yargı hatası" olarak niteledi. Kise, "Burada bahsedilen şeyler karmaşık iş ilişkilerinde her gün yapılan şeyler" dedi.

        Avukatları, Trump'ın suçlanan faaliyetlerinin "kimseye zararı olmadığını" söyleyerek davanın düşmesini talep etmişlerdi. Ama Yargıç Engoron bunun yargılamaya engel bir gerekçe olmadığına hükmetti.

        Lelitia James Trump'ın istifasını talep eden bir gösteride Getty Images

        2018 yılında New York başsavcılığına getirilen Letitia James, daha göreve seçildiği gün Trump'a meydan okuyan açıklamalar yapmıştı

        Geçen yılın Eylül ayında dava başvurusunu yapan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Donald Trump ve iki oğluyla Trump Organization şirketini, 2011 ve 2021 yılları arasında şirketin net varlıkları ve taşınmazlarının değerleri konusunda yalan söylemekle suçluyor.

        James, sanıkların bankalardan daha iyi koşullarda kredi alabilmek, sigorta şirketleriyle daha iyi poliçeler imzalayabilmek ya da daha az vergi ödemek için muhasebe kayıtları ve mali durumlarını gösteren belgelerde sahtecilik yaptıklarını söylüyor.

        Pazartesi başlayacak ve en az Aralık ayına kadar sürecek olan jürisiz davada mahkeme şimdi, savcının Trump, oğulları ve şirketi hakkındaki diğer 6 suçlaması hakkında da hüküm verecek.

        Savcı James, sanıkların yol açtıkları zararlar için 250 milyon dolar ödemesine ve Trump'ın ticari faaliyetlerine eyalet çapında yasak getirilmesini talep ediyor.

        Bu, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin en çok adı geçen başkan aday adayı olan Trump hakkındaki davalardan sadece biri.

        Eski başkan hakkında dört ceza davasında toplam 91 sahtecilik dolandırıcılık suçlaması getiriliyor. Bunlar arasında eski bir porno yıldızına sus parası ödemek, gizli resmi bilgileri evinde saklamak, federal ve eyalet düzeyinde seçimleri tehlikeye atmak gibi suçlamalar var.

        Trump, suçlamaların tümünü reddediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Habertürk Anasayfa