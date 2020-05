New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi - Haberler

HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs salgının yeni merkez üssü ABD'nin New York eyaletinde dikkat çeken görüntüler yansıdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin önemi her gün vurgulanırken, New York'ta bulunan bir parka sosyal mesafe çemberleri çizildi.

New York Williamsburg'da bulunan Domino Park'a sosyal mesafe kuralına uyulması için çemberler çizildi.

New Yorklular, çizilen çemberlerin sınırları içinde sosyal mesafe kuralına uyarak parkta vakit geçirdi.

Yerel basında bu uygulamanın Central Park için de söz konusu olabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 974 artarak 1 milyon 572 bin 114'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1530 artarak 93 bin 594'e çıktı.

ABD'yi 308 bin 705 vakayla Rusya, 278 bin 803 vakayla İspanya ve 271 bin 885 vakayla Brezilya izliyor.