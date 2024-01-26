Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.169,89 %0,98
        DOLAR 30,3358 %0,21
        EURO 32,9594 %0,19
        ALTIN 1.969,73 %0,27
        FAİZ 43,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,34 %0,21
        BITCOIN 40.085,00 %0,45
        GBP/TRY 38,5571 %0,03
        EUR/USD 1,0842 %0,02
        BRENT 82,01 %-0,51
        ÇEYREK ALTIN 3.220,50 %0,27
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle kapandı

        ABD'nin güçlü gelen büyüme verilerinin ardından New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yaklaşık 250 puan değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 arttı ve kapanış rekoru tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 yükseliş yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 08:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası yükselişle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York borsası, ABD'nin güçlü gelen büyüme verileri sonrasında günü yükselişle tamamladı.

        Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 250 puan değer kazandı ve yüzde 0,64 artışla 38.049,13 puana çıktı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artarak 4.894,16 puana yükseldi ve kapanış rekoru tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 15.510,50 puana ulaştı.

        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi.

        Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

        REKLAM

        Analistler, beklenenden daha güçlü gelen GSYH'nin ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını vurgulayarak, ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Ocak ile biten haftada 214 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Ülkede mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1 azalışla 88,5 milyar dolara geriledi. Toptan eşya stokları aralıkta yüzde 0,4 artarak 897,7 milyar dolara ulaşırken, Kasım 2022'den bu yana ilk artışını kaydetti. Perakende stokları da yüzde 0,8 yükselişle 803,3 milyar dolara yükseldi.

        ABD'de yeni konut satışları da geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Tesla, beklentilerin altında finansal sonuçlar bildirirken, şirket araç hacmindeki büyümenin 2024'te geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyardı. Tesla hisseleri bugün yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

        Gelirinin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 arttığını açıklayan ve bu yıl için de yaklaşık 12 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediğini bildiren IBM'in hisseleri ise yüzde 10'a yakın artış kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Aile katliamında "Kezzap" ayrıntısı!
        Aile katliamında "Kezzap" ayrıntısı!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Habertürk Anasayfa