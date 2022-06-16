New York borsası yükselişle kapandı

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New York borsası kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artışla 30.668,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 artarak 3.789,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,50 kazançla 11.099,16 puana yükseldi.

Fed'in yükselen enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesinin ardından endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Banka, haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in aldığı 75 baz puanlık faiz artırım kararı, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de güncelleyen Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken büyüme beklentilerini düşürdü.

Fed'in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye yükseltildi. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı Bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.

Faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük olduğunu belirten Powell, bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini kaydetti.

Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla dün yüzde 3,50 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 3,29 seviyesine geriledi.