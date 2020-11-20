New York Borsası yükselişle kapandı

AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 3.580,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 yükselişle 11.904,71 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesine rağmen endeksler kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketi beklentileri etkili oldu.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artışla bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü.

Ülke genelinde vaka sayısı artmaya devam ederken Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiği basına yansıdı.

Aşı çalışmalarında ise olumlu gelişmelere ilişkin haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmasının ardından AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı adayının da 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları son dönemde yakaladığı düşüş trendinin ardından ilk kez yükseliş gösterirken, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden uygulanmaya başlanan tedbirlerin söz konusu yükselişte etkili olduğu kaydedildi.