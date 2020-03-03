New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1.293,96 puan değer kazandı ve yüzde 5,09 artışla 26.703,32 puana yükseldi. Mart 2009'dan bu yana en yüksek yüzdelik artışını kaydeden endeks, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle 3 bin 500 puan (yüzde 12,36) değer kaybetmişti.

S&P 500 endeksi, yüzde 4,60 artarak 3.090.23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,49 yükselişle 8.952,17 puana çıktı.

Geçen hafta 2008 finansal krizinden bu yana en kötü performansını kaydeden hisse senedi piyasasındaki yükselişte, Fed'in bu ay içerisinde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler etkili oldu.