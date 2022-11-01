New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artarak 32.862,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla 3.901,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 kazançla 11.154,74 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Bankanın yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Analistler, piyasalardaki pozitif seyirde Fed'in gelecek aylarda parasal sıkılaşmasında gevşemeye gideceğine dair umutların etkili olduğunu belirtiyor.