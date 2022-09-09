New York borsası yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 31.876,22 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 4.022,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 artarak 11.958,61 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Para politikasına dair yol haritasındaki belirsizliklerin azalmasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı konuşma etkili oldu.

Powell, söz konusu konuşmasında, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktarmıştı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bugün yaptığı açıklamada, 75 baz puanlık faiz artırımına daha güçlü bir şekilde meyilli olduğunu belirtti. Bullard, bu yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Powell ve diğer Fed yetkililerinin "şahin" tondaki açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 84'e yükseldi.

Analistler, Fed'in faiz artış hızına ilişkin daha fazla ipucu için yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirtti.