New York borsası yükselişle açıldı

AA

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 30.592,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 3.763,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kazançla 10.897,43 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışı, dün fiyatlamalara dahil olduktan sonra bugün para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldi. Piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında yüzde 96 ihtimalle faizi 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 3,36 ile son 11 yılın zirvesine çıkmasının ardından bugün yüzde 3,33 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 10,8 ile beklentilerin hafif altında yükseliş gösterdi.

Haber Görseli: Reuters