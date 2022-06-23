AA

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artarak 30.570,33 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 3.774,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 kazançla 11.137,68 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında toparlanma gösterdi.

Powell, ABD Kongresi'nde iki gün süren yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün başlamıştı. Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını ve devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etmişti.

Ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu aktaran Powell, ancak bunun istenilen bir sonuç olmadığını dile getirmişti. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." ifadesini kullanmıştı.

Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil faizleri gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,07 seviyesine indi.

Analistler, Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna bugün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam edecek Powell'ın mesajlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 2 bin kişi azalışla 229 bine inerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD'nin cari işlemler açığı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolara yükselirken, cari açığın GSYH'ye oranı yüzde 4,8 olarak hesaplandı.