Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.719,37 %-0,47
        DOLAR 35,1910 %0,30
        EURO 36,6193 %0,39
        GRAM ALTIN 2.953,27 %0,79
        FAİZ 43,45 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 32,88 %0,03
        BITCOIN 94.916,00 %-2,48
        GBP/TRY 44,1861 %0,37
        EUR/USD 1,0394 %0,30
        BRENT 72,53 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 4.828,58 %0,79
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yatay seyirle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yatay seyirle kapandı

        New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 08:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası yatay seyirle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 42.342,24 puana yükselirken, endeksin 10 günlük düşüş serisi son buldu.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.867,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 19.372,77 puana geriledi.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair tahminlerle dün sert düşüş yaşanan pay piyasalarında, bugün yatay seyir izlendi.

        Fed'in nokta grafiği, gelecek yıl faiz indirimlerinin yavaşlayacağının sinyalini verirken, 2025'te toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirimi yapılabileceğini ortaya koymuştu.

        Faiz kararı sonrasında yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,57'nin üzerine çıktı.

        REKLAM

        Dün yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün yüzde 0,4 artışla 108,4 oldu.​​​​​​​

        Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

        Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, beklentilere paralel şekilde yüzde 1,5 oldu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

        Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.

        ABD'de ikinci el konut satışları da kasımda yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Habertürk Anasayfa