Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı

Giriş: 24.04.2023 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
New York borsası yatay seyirle açıldı
AA

Açılışta Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 33.805,04 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 4.132,07 puan olarak kaydedilirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalarak 12,053.47'a geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını şekillendirebilecek verileri beklerken, pay piyasalarında yani haftanın açılışında yatay bir seyir izlendi.

Bilanço sezonu devam ederken, bugün açıklanan Coca Cola'nın finansal sonuçları, şirketin satışlarının yüzde 5 artışla 10,98 milyar dolara çıktığını gösterdi. Şirketin hisseleri, beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 1'e yakın değer kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Yönetimi'ne tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Yönetimi'ne tepki
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
Suudi Arabistan ve BAE'den 'Sudan' görüşmesi
Suudi Arabistan ve BAE'den 'Sudan' görüşmesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.