New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 33.805,04 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 4.132,07 puan olarak kaydedilirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalarak 12,053.47'a geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını şekillendirebilecek verileri beklerken, pay piyasalarında yani haftanın açılışında yatay bir seyir izlendi.

Bilanço sezonu devam ederken, bugün açıklanan Coca Cola'nın finansal sonuçları, şirketin satışlarının yüzde 5 artışla 10,98 milyar dolara çıktığını gösterdi. Şirketin hisseleri, beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 1'e yakın değer kazandı.