New York borsası yatay seyirle açıldı

AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 35.307,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.530,30 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 15.380 puana çıktı.

Dün İşçi Bayramı dolayısıyla kapalı olan ABD borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izledi.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye düşürdü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı ve ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin devam ettiğini belirterek, cuma günü ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin de zayıf gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımını geciktirebileceğine dair beklentilerin arttığına işaret etti.

ABD'de yeni haftada haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dahil olmak üzere veri gündeminin takip edileceği kaydedildi.