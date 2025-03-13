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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası Trump'ın yeni tarife tehditlerinin ardından düşüşle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası Trump'ın yeni tarife tehditlerinin ardından düşüşle açıldı

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni tarife tehditleri sonrası güne düşüşle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:54
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        New York borsası düşüşle açıldı
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        Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,39 azalarak 41.189,44 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.582,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 17.585,71 puana indi.

        ABD Başkanı Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişeler sürerken yeni tarife tehditleri sonrası pay piyasalarında negatif seyir izleniyor.

        Trump, ABD'de üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

        AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

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        Ayrıca Trump, "ABD'de serbest ticaret yok. Bizde 'aptal ticaret' var. Tüm dünya bizi kazıklıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Makroekonomik veri tarafında ise dün tüketici enflasyonunun şubatta yavaşladığını gösteren verilerin ardından bugün açıklanan veriler de üretici fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ortaya koydu.

        Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı.

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

        Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin ardından ÜFE'nin de fiyat artışlarındaki yavaşlamaya işaret etmesinin tarifelerin potansiyel enflasyonist etkisine ilişkin bazı endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti.

        Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalışla 220 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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        Öte yandan, ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına kısa bir süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresi'ndeki gelişmeler yakından izleniyor.

        Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, 30 Eylül'e kadar hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısını hafta başında onaylayarak Senato'ya göndermişti. Ancak ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istiyor.

        Kurumsal tarafta da ABD'li çip üreticisi Intel'in hisseleri, Lip-Bu Tan'ın şirketin yeni üst yöneticisi olarak atanmasının ardından yüzde 17'nin üzerinde yükseldi.

        Adobe'nin hisseleri ise şirketin hayal kırıklığı yaratan bir gelir beklentisi sunması sonrası yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

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