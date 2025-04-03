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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası sert düşüşle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası sert düşüşle açıldı

        New York borsası, ABD'nin gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleriyle güne sert düşüşle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:23
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        New York borsası sert düşüşle açıldı
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        Açılışta Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,66 azalarak 41.103,63 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 3,32 azalışla 5.482,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,5 kayıpla 16.811,42 puana indi.

        ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı tarife oranlarını açıklarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

        Trump dün ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

        Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da tarifelerin ticaret açığından kaynaklanan tehdidin ortadan kalktığı veya hafiflediği belirlenene kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

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        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını, aksi halde oranların tırmanacağını söyledi.

        Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için bir muafiyet yapılmayacağını ve gümrük vergilerine karşı ülkelerin misilleme yapmasının etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

        Analistler, piyasalarda son günlerde gümrük vergilerinin beklenenden daha düşük olabileceğine dair bir inanç olduğuna işaret ederek, açıklanan oranların piyasada fiyatlandırılan gümrük vergilerinden daha yüksek olduğunu belirtti.

        ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik geniş gümrük vergilerinin tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunu tetiklediğini söyleyen analistler, küresel ekonominin resesyona sürüklenme riskinin arttığını ifade etti.

        Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 15 baz puan azalışla yüzde 4,05'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 2'den fazla azalarak 101,68'e indi ve yaklaşık 2 yılın en kötü günlük düşüşünü kaydetti.

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        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Mart ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        Ülkenin dış ticaret açığı da şubatta aylık bazda yüzde 6,1 azalışla 122,7 milyar dolara geriledi. ABD'nin ihracatı şubatta aylık bazda yüzde 2,9 artarken, ithalatı yatay seyir kaydetti.

        Öte yandan, tarife açıklamaları sonrasında küresel tedarik zincirlerine sahip ve ithalata fazla bağımlı şirketler ile teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti.

        Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 8, Nike'ın hisseleri yüzde 10 geriledi. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft yaklaşık yüzde 3, Nvidia yüzde 5, Amazon ile Meta yaklaşık yüzde 7 ve Alphabet ile Tesla yaklaşık yüzde 3 olmak üzere sert kayıplarla güne başladı.

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