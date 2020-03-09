09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti
- Koronavirüs salgını ve hızla düşen petrol fiyatları nedeniyle, Dow Jones endeksi 1800 puana yakın değer kaybetti - Açılışın ardından S&P 500 endeksinin yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta, sert düşüş sonrası işlemler durduruldu.
Açılışta, Dow Jones endeksi, 1800 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 6,92 azalışla 24.075,10 puandan işlem gördü.
Nasdaq endeksi yüzde 6,86 azalışla 7.987,44 puandan işlem görmeye başladı.
S&P 500 endeksi ise yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.
Piyasalardaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınına ilişkin artan endişeler ve hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara geriledi. Petrol fiyatlarında 3’te bir oranındaki bu düşüş, Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcında yaşanan düşüşten sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 0,4'ün altına, 30 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 1'in altına geriledi.
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