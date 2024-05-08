New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 38.884,26 puana yükselirken, kazanç serisini beşinci güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kazançla 5.187,70 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.332,56 puana düştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik öngörüler devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, geçen haftaki istihdam verileri sonrasında ekonominin çok sıcak olduğu yönündeki endişelerin hafiflediğini anımsatarak, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin sürdüğünü kaydetti.

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Yatırımcıların, para politikası görünümüne ilişkin ipuçları vermesi açısından Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerini takip ettiğini aktaran analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda, Bankanın eylül ayında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

Fed'in yayımladığı verilere göre, ABD'de tüketici kredileri, mart ayında bir önceki aya kıyasla 6,3 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

FED'İN POLİTİKASI İZLENİYOR

Banka yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görmesi gerektiğini anlattı.