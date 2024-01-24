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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası karışık seyirle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası karışık seyirle kapandı

        New York borsası günü karışık seyirle tamamlarken, gözler bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi. Söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceği, bunun da piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 07:49 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:49
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        New York borsası karışık seyirle kapandı
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        New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Dün ilk kez 38.000 puanın üzerine çıkan Dow Jones endeksi, bugün yaklaşık 100 puan değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalışla 37.905,45 puana düştü.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 4.864,60 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek kapanış değerini elde etti. Nasdaq endeksi de yüzde 0,43 kazançla 15.425,94 puana yükseldi.

        Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası kararı öncesinde ekonominin gücüne dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

        Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, bu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

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        Açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da yatırımcılarca takip edildiğini aktaran analistler, Tesla ile IBM'nin yarın, Intel'in perşembe günü yayımlanacak finansal sonuçlarının da beklendiğini ifade etti.

        Bugün bilançosunu açıklayan Verizon'un hisseleri yüzde 7'ye yakın, Procter&Gamble'ın hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde artarken, Lockheed Martin hisseleri yaklaşık yüzde 4, Johnson&Johnson hisseleri yüzde 2 ve General Electric hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

        Öte yandan, dün piyasalar kapandıktan sonra dördüncü çeyreğe ilişkin açıkladığı bilançosunda güçlü sonuçlar bildiren United Airlines'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Buna karşın hava yolu şirketi, gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması nedeniyle Boeing 737 MAX 9 uçağının denetimleri tamamlanana kadar uçuşuna izin verilmemesinden ilk çeyrekte mali olarak etkileneceğini duyurdu.

        United Airlines Üst Yöneticisi Scott Kirby ise şirketin uçağın daha büyük modeli olan Boeing 737 MAX 10 siparişleri konusunda şüphelerini dile getirdi. Kirby, United Airlines'ın son gelişmeler ve bir dizi gecikme nedeniyle Boeing 737 MAX 10'suz filo planlarını değerlendirdiğini ifade etti.

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