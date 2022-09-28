New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerin devam etmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 29.134,99 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalarak 3.647,29 puana inerken, endeks yaklaşık 2 yılın en düşük kapanışını kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,25 artışla 10.829,50 puana çıktı.
Enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının süreceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygıları piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.
Resesyon endişeleriyle tahvil piyasasından çıkışlar yeniden hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98 seviyesine kadar yükseldi.
Fed yetkililerinden de para politikasına ilişkin "şahin" tonda açıklamalar gelemeye devam ederken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmesinin gerekeceğini belirtti. Enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı finansal koşullara ihtiyaç olduğunu bildiren Evans, bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağını kaydetti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD'nin ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu ve buna yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Gelecek toplantılarda daha fazla faiz artırımının geleceğine işaret eden Bullard, politika faizinin muhtemel zirvesinin yüzde 4,5 civarında olduğunu söyledi. Bullard, resesyon riskinin olduğunu ancak bunun beklenmeyen makroekonomik şoklardan kaynaklanabileceğini ifade etti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise ekonominin çok sayıda karışık sinyal verdiğine dikkati çekti. Fed yetkililerinin enflasyonu düşürmek için gerekeni yapma kararlılığında birleştiğini belirten Kashkari, gecikmeler göz önüne alındığında aşırıya kaçma riskinin olduğunu, uygun bir agresif hızda hareket ettiklerini düşündüğünü dile getirdi.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti.
Ülkede yeni konut satışları ise yüksek mortgage (konut kredisi) oranlarına rağmen ağustosta aylık yüzde 28,8 artışla 685 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.
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