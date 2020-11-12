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HaberlerDünya

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 29.397,63 puana geriledi.

12.11.2020 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
New York borsası karışık seyirle kapandı
AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artarak 3.573,15 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,01 kazançla 11.786,43 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından sektör bazlı ayrışmaların yaşandığı pay piyasalarında, dün düşüş yaşayan teknoloji hisseleri bugün yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Amazon ve Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün Microsoft ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'nin ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyonun üstüne çıkarken artan vaka sayısı nedeniyle New York'ta salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılacağı duyuruldu.

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