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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası karışık seyirle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası karışık seyirle açıldı

        New York borsası haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:32
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        New York borsası karışık seyirle açıldı
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        Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalarak 43.901,56 puana indi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.113 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 19.996.47 puana çıktı.

        ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

        Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürdüğünü belirtti.

        ABD'de bugün makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, imalat sanayisi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini aktardı.

        Kurumsal tarafta ise Aralık 2024'te üst yöneticisi silahlı saldırıda öldürülen UnitedHealth'in hisseleri, ABD Adalet Bakanlığının şirketin Medicare faturalama uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlattığına dair haberler sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

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