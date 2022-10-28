New York borsası karışık seyirle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,53 artarak 32.204,31 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 3.808,26 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalarak 10.766,20 puana geriledi.

Makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon'un üçüncü çeyrekte beklenenden zayıf gelen geliri ve dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması teknoloji hisselerini baskıladı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde ağustosta olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,2 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1'lik artış kaydetti.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.