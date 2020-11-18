New York borsası karışık seyirle açıldı

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S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 3.610,25 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalışla 11.892,64 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve buna paralel sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerle endeksler karışık bir seyir izledi.

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.

Ayrıca ABD’li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uzun süredir soruşturması devam eden Boeing 737 MAX'in uçuş yasağını kaldırmasının ardından yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine çıkarken, inşaat izinleri kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti.