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New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı agresif şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalarak 31.348,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 3.888,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 kayıpla 11.503,61 puana indi.

ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, endeksler güçlü gelen istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

Analistler, devam eden istihdam artışı ve salgın öncesi seviyelerine yakın seyreden işsizlik oranının iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini ve resesyon korkularına meydan okuduğunu belirtti.

Ülkede istihdamın haziranda beklenenden fazla artması, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic istihdam rakamlarının ekonominin güçlü olduğunu ve minör yavaşlama sinyalleri gösterdiğini belirtti.

Ekonomiyi mümkün olduğu kadar güçlü tutarken enflasyonu düşürmeye çalışacaklarına işaret eden Bostic, enflasyon konusunda endişeli olduklarını ve odak noktalarının bu olduğunu kaydetti.

Bostic, agresif hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini belirtti.

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,05 seviyesine çıktı.