New York borsası güne düşüşle başladı

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir seyir izlerken endeksler, yeni günün açılışında düşüş gösterdi.

Ülkede geçen hafta beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden itibaren faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisini zora sokmuştu.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler olduğunu belirtti.

Öte yandan, şirketlerin büyüme beklentilerinin zayıflamaya devam etmesi güçlenen resesyon riskiyle birlikte piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Çip üreticileri Nvidia ile Micron Technology'nin makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle gelirlerinin beklentilerin gerisinde kalabileceği uyarısında bulunmalarının ardından çip şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.