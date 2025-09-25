Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.377,55 %0,09
        DOLAR 41,4676 %0,07
        EURO 48,4391 %-0,50
        GRAM ALTIN 4.999,20 %0,41
        FAİZ 39,75 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 60,26 %2,93
        BITCOIN 109.275,00 %-3,78
        GBP/TRY 55,3792 %-0,69
        EUR/USD 1,1667 %-0,60
        BRENT 69,60 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 8.173,69 %0,41
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası düşüşle kapandı

        New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin, faiz indirimlerine dair beklentilerle ilgili belirsizliği artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 23:55 Güncelleme: 25.09.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası düşüşle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 azalarak 45.947,32 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,50 azalışla 6.604,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 22.384,70 puana indi.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, ekonomik verilerin bu beklentileri gölgelemesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

        Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, güçlü tüketici harcamaları ve yatırımların etkisiyle yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

        Böylelikle ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.

        REKLAM

        Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Eylül ile biten haftada 218 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

        ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ağustosta azalacağı yönündeki beklentilerin aksine yüzde 2,9 artarken, mal ticareti açığı ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 16,8 azalarak 85,5 milyar dolara geriledi.

        Ülkede ikinci el konut satışları ise ağustosta yüzde 0,2 azalsa da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Analistler, güçlü ekonomik verilerin faiz oranlarının daha da düşürüleceğine dair iyimserliği zayıflattığını belirterek, yarın yayımlanacak önemli enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcamaları verisinin de yakından takip edileceğini aktardı.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, bazıları iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savundu, bazıları ise temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürmemesi durumunda ekonomiye zarar verme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, iş gücü piyasası verilerinin beklenenden "daha kırılgan" bir tablo ortaya koyduğunu, enflasyonun ise hedefle uyumlu aralıkta olduğunu bildirdi. Bowman, bu durumun Fed'in odağını iş gücü piyasasına kaydırması gerektiği anlamına geldiğini vurguladı.

        San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerektiğini ancak tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik riskleri dengelemek için yavaş hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik verilerin, enflasyonun Fed'in hedefine ulaşma yolunda olduğunu ve iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini göstermesi halinde faiz oranlarının daha da düşebileceğini kaydetti. Goolsbee, tarife kaynaklı enflasyon konusundaki endişelerinin de sürdürdüğünü ifade etti.

        Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonu düşürme ihtiyacına işaret ederek, Fed'in yakın zamanda tekrar faiz indirmesine gerek olmayabileceğinin sinyalini verdi.

        Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler de izlenirken, bütçe müzakerelerinde şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa