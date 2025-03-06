New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalarak 42.600,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,27 azalışla 5.768,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 kayıpla 18.221,95 puana geriledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumun ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara getirilen gümrük vergilerini uygulamaya başlayan, Çin'e yönelik tarifelerde ise artışa giden ABD yönetimi, dün, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet tanınacağını açıkladı.

Analistler, Trump'ın tarifelerine ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini belirtti.

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Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Mart ile biten haftada 221 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verileri ise ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların, federal hükümetteki işten çıkarmalar, iptal edilen sözleşmeler, ticaret savaşı korkuları ve iflasların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 245 artarak 172 bin 17'ye yükseldiğini ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise ocakta aylık bazda yüzde 34 artışla 131,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Marvell Technology'nin beklentilere paralel olan gelir tahmininin yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar konusunda yatırımcıları tedirgin etmesiyle çip hisseleri düşüşe geçti.

Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 19'un üzerinde değer kaybederken, Broadcom'un hisseleri yüzde 5'i, Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ü, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 1'i aşkın geriledi.