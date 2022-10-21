New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 30.291,18 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 3.657,1 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 10.576,03 puana indi.
Enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükseliş devam ederken, endeksler haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.
Merkez bankalarının agresif para politikaları nedeniyle önde gelen ekonomilerin enflasyon kontrol altına alınmadan resesyona girebileceği ve güçlenen doların yaratacağı tahribata dair süregelen endişelerle tahvil piyasasından çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e kadar yükseldi.
Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirtti.
ABD'li şirketlerin 3'üncü çeyrek bilançoları da takip edilirken, sosyal medya şirketi Snap'in söz konusu dönemde elde ettiği gelirin beklentileri karşılayamaması sonrası şirketin hisseleri 30'a yakın değer kaybetti. Snap'in gelir artışının 3'üncü çeyrekte yavaşlamayı sürdürdüğünü ve bir dizi faktörden etkilenmeye devam ettiğini bildirmesinin ardından diğer sosyal medya şirketlerinin hisselerinde de satış dalgası görüldü.
Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan, bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yakında faiz artış hızını yavaşlatma niyetlerinin sinyallerini vermeye başladıklarına ilişkin haber ise kayıpları sınırladı.
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