New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 29.536,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 3.682,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 10.833,38 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta agresif faiz artırımlarına devam etmesi ve artan resesyon kaygılarıyla endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürüyor.

Resesyon endişeleriyle tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 3,83'ü test etmesinin ardından yüzde 3,76 seviyelerinde seyrediyor

Dolar endeksi de hızlı yükselişini sürdürürken, Mayıs 2002'den bu yana ilk kez 114,5'i görmesi sonrası 113,2 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentilerinin ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Yeni haftada Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu aktaran analistler, başta ikinci çeyrek büyümesi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.