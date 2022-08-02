New York Borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalarak 32.691,29 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.104,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 12.287,67 puana indi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı ziyaretin jeopolitik risk algısını artırmasıyla endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu. Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği arttığı gözlendi.
Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti.
Pelosi'nin, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddia edildi.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'li şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançolarının da piyasaların odağında olduğunu belirtti.
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