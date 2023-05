AA

Adams, NY1 televizyonuna, “Buraları, bakmak isteyeceğimiz son yerlerden biri. Hiçbirimiz bu yönde adımlar atmak zorunda kalmaktan dolayı rahat değiliz.” dedi.

Bakılan yaklaşık 20 spor salonunun okul binasından ayrı olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Adams, salonların hangi bölgelerde olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Adams, New York’a bu hafta sonu 15 otobüs düzensiz göçmen bekledikleri bilgisini de paylaşarak, “Gerçekten bu durum, şehrin insanlarına sunduğumuz her hizmeti etkileyecek ve bu tamamen yanlış. New York şehri ulusal bir sorunun yükünü taşımamalı." ifadelerini kullandı.

Brooklyn Bölgesi Belediye Meclis üyesi Ari Kagan, ilk kez 13 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye yetkililerinin devlet okulu 188’in müdürü ile okulun spor salonunun göçmenler için kullanılması amacıyla temasa geçtiğini duyurmuştu.

Kagan, "İnsanlar gerçekten endişeli, bu planı kimse desteklemiyor. Şu an okulun spor salonunda göçmen yok ama yarın ne olacağını kimse bilmiyor?" ifadelerini paylaşmıştı.

New York, ABD'de "barınma hakkı" yasasına sahip tek büyükşehir konumunda bulunuyor.

NEW YORK'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLER SORUNU

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden'in göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş otellere ve kamplara yerleştirilmişti.

Belediye Başkanı Eric Adams, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenlerin, "şehrin kaynaklarını yok ettiğini" dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha da Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4,3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.

Geçen bahardan bu yana en az 65 bin düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazla sığınmacının 120 değişik yerde hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.

ÖNERİLEN VİDEO