New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor

Geceyi belediye binası yakınındaki parkta geçiren göstericiler, polislere sağlanan finansal kaynakların kesilmesi talebinde bulundu. Göstericiler, Belediye Binası Otonom Bölgesi yazılı pankartlara yer verdi.

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