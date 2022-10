Eric Adams: New York Amerika’nın İstanbul’u

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye'ye 6-7 kere gittiğini belirterek, Türkiyenin tarihine hayran kaldığını belirterek, "İstanbul'dan Kapadokyay'a kadar gezdim. Üsküdar ile de kardeş şehir olmuştuk.New York, İstanbulun Amerikası" ifadelerini kullandı. enerjisi ile Türk bayrağını göndere çekilecek. Bu önemli dakikalar."



New York şehrininin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Bildirisinide Türkiyenin New York Başkonsolosu Reyhan Özgüre takdim etti.



Programa ayrıca Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türk askeri temsilciler, New York'un yerel politikacıları ve Türk Amerikan toplumunun üyeleri katıldı.



Törendeki konuşmalardan sonra, önce Amerikan daha sonra Türk bayrakları milli marşlar eşliğinde göndere çekildi.



Programı organize eden Türk-Amerikan toplum liderlerinden İbrahim Kurtuluş "her sene geleneksel olarak bayrak çekme törenleri ile Amerikalı dostlarımız milli günlerimizi kutluyoruz" diye konuştu.



Bugün ayrıca, Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson şehrinin belediye binasında Türk Bayrağı çekme töreni gerçekleştirildi. Ayrıca,Connecticut eyaletinin Wolcott şehrinde de Türk bayrağı belediye binasında göndere çekildi.



NEW YORK GİRİŞİNDE TÜRKİYE MESAJI



Öte yandan AmerikalıTürk'ün CEO'su Deniz Çelik girişimi ile yaklaşık 500 bin kişinin kullandığı Lincoln Tüneli girişine büyük billboard'a "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu" olsun mesajı yayınlandı.



Washington Büyükelçisi Murat Mercan da Perşembe günü iki ayrı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı resepsiyonu düzenlerken, ABD'nin birçok şehrinde Türk misyonları ve derneklerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor.