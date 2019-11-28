28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin New Jersey eyaletinde nakil bekleyen hastaların bulunduğu liste karıştı. Nakil listesinin başında bulunan kişi yerine, aynı isim ve yaşlarda olan bir başka hastaya böbrek nakli yapıldı.
AYNI İSİM BENZER YAŞ
New York Post gazetesinde yer alan habere göre; tıbbi karışıklık, New Jersey'deki Camden şehrinde böbrek, karaciğer ve pankreas nakli yapan tek tesis olan Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi'nde meydana geldi.
Hastane yetkilileri, 18 Kasım'da 51 yaşında ismi açıklanmayan bir hastaya başarılı bir nakil yaptığını açıkladı. Ancak ertesi gün, organın aslında başka bir hastaya nakledileceğini, organı alması gereken kişinin ise diğer kişiyle aynı ada ve benzer yaşa sahip oldukları anlaşıldı.
6 GÜN SONRA...
Hastane yetkilileri, böbreği asıl alması gereken kişinin de altı gün sonra başarılı bir nakil geçirdiğini duyurdu.
Her iki hastanın da yapılan hata konusunda bilgilendirildiği açıklandı.
Klinik Sorumlusu Reginald Blaber, bu durumu benzeri görülmemiş bir olay olarak tanımladı.
Blaber, “Hayatlarını kelimenin tam anlamıyla ellerimizde tuttuğumuz insanlara karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bu büyüklükteki hatalar nadirdir ve hasta kimlikleri aynı olsa da, ek doğrulama bu hatayı önleyebilirdi. Bunun bir daha yaşanmaması için hemen ek önlemler ve eğitim takviyesi yaptık” diye konuştu.
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