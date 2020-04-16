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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgının ciddi etkililerinin görüldüğü ABD'de de salgın ile mücadelede yeni önlemler alınırken, özellikle morg konusunda büyük sıkıntı yaşandığı bilgileri geliyor.

Bu bilgilerinin üzerine, ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Sussex County'deki Andover Subakut ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koronavirüs kaynaklı 68 ölümün yaşandığı belirtildi. Rehabilitasyon Merkezi'nin morgunda ise 17 cansız beden bulundu.

Polis, cansız bedenlerin tutulduğu binada çalışma yaptı.

NEW YORK'TA CENAZE EVLERİ VE MORGLAR DOLDU TAŞTI

11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezine yapılan terör saldırısından bu yana ilk defa çaresiz kalan New York eyaleti yöneticileri çareyi frigorifik (soğutucu) römorklarda buldu.

Bu yöntemle Nisan ayı başında her biri 44 cansız beden kapasiteli 45 mobil morg kurulmuştu. Manhatten, Broklyn, Quens ve Bronks’ta yer alan hastanelerin yakınlarına kurulan mobil morgların doluluk oranının en üst seviyede olduğu bildiriliyor.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), New York ve diğer eyaletlerden morg kapasitesini artırmak için yardım talebi aldıklarını açıkladı. Alınan bilgilere göre, bazı lojistik firmaları ile frigorifik römork için sözleşme yapıldığı, bunların Javits Kongre Merkezi'nde kurulanlar gibi geçici hastaneler de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde konuşlandırılacağı açıklandı.

New York'un Manhattan'daki Randalls Adası'nda yer alan Icahn Stadyumu'nun otoparkı da mobil morglarla dolduruldu.

ABD'DE CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD'yi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.