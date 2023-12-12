Nevzat Atlığ son yolculuğuna uğurlandı

Emekli imam Habil Öndeş; hekim ve müzisyen Prof. Dr. Ali Rıza Kural gibi Prof. Dr. Atlığ'ın pek çok öğrencisinin de törene katıldığına işaret ederek, "Hocalarına vefa borcunu ödüyorlar. Mesela konuşan arkadaşımız Ali Rıza Kural ortopedi profesörü, ben onun konuşmasını da arzu ettim. O da bizim eski sınıf arkadaşlarımızdan" diye konuştu.

Nevzat Atlığ'ın klasik Türk müziğini tekrar canlandıran, hareketlendiren ve hala Cumhurbaşkanlığı bünyesinde devam eden klasik Türk müziği korosunu kuranlardan biri olduğunu kaydeden Habil Öndeş, şunları kaydetti: Çok talebeleri vardır. Talebeye karşı çok yumuşaktı. Eksik ve yanlış yaptığımızda kati suretle bağırmazdı. Bir daha al evladım. Bir daha al evladım. diyerek yavaş yavaş bizi eğitti. Allah kendisinden razı olsun. Mekânı cennet olsun. Rahmetle anıyoruz.