Nevşehir’de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran Afganistan uyruklu O.M, Nar Caddesi'ndeki ikametgahına giren üç kişinin kendisini darbederek zorla araca bindirdikleri ve cep telefonu ile spor ayakkabısını gasbettikleri ihbarında bulundu.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri M.Ş, G.S. ve M.Ö’yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. ve G.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.