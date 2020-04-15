Nevşehir ve Kırıkkale'de koronavirüs mağdurlarına destek

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan kuaför, kahvehane, çay ocağı gibi işletmelerin sahiplerine destek kararı aldıklarını söyledi.
Esnafa 750 lira verileceğini belirten Çiftçi, belediyeye ait iş yerleri için 3 ay kira ücreti almayacaklarını bildirdi.
İlçede, salgın yaşanmaması için belediye ekiplerinin vatandaşların kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptığını, pazar yeri ve halka hizmet sunulan yerlerde denetimlerin aksatılmadığını kaydeden Çiftçi, bu zor günlerde yerel yönetimler olarak çeşitli projeler ürettiklerini dile getirdi.
İlçe halkının neredeyse tamamına maske dağıttıklarını belirten Çiftçi, "Koronavirüs nedeniyle birçok esnafımız mağdur oldu. Bu zorlu süreçte millet olarak el ele vermeliyiz. Esnafımızın mağduriyetini en aza indirebilmek için belediye olarak elimizden geleni sunmaya devam edeceğiz. Maske konusunda da önceden tedbir almıştık, 12 bin nüfusa sahip ilçemizde 10 bin maske dağıttık." dedi.
İlçede fotoğrafçılık yapan Zafer Kantarcı da "İlçemizdeki ana cadde trafiğe kapatıldı. İnsanlar pek evden çıkmıyor. İşlerimizin olumsuz etkilendiği bu süreçte belediyemizce verilen destek bizi sevindirdi." diye konuştu.
Kadın kuaförü işletmecisi Birsen Parlar ise üç ay kira sorunu yaşamayacağı için Çiftçi'ye teşekkür etti.
- Kırıkkale'de Nasibe nineden Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
Kırıkkale'de ise 80 yaşındaki Nasibe Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 bin lira bağışladı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Yıldırım, Vefa İletişim Merkezini arayarak kampanyaya destek olmak istediğini bildirdi. Kırıkkale Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı AFAD ekipleri, kadının evine giderek bağışı teslim aldı.
Nasibe Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlete ve millete destek vermek istediğini belirterek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu parayı devlet bize her ay veriyor, biz bir ay veriyoruz. Çok değil yani." diye konuştu.
Salgınla mücadele için devletin yoğun çalıştığını dile getiren Yıldırım, "Sağlık Bakanımızı Allah var etsin, Allah onların eksikliğini göstermesin. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Dünya durdukça dursun. Allah onu başımızdan almasın. Hükümetimizi yormayalım, yorulduğu yeter." ifadelerini kullandı.
,Behçet Alkan
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