Nevşehir Sağlık Müdürü Ünlübay: "Maske kullanımı mevsimsel hastalıklara karşı da koruyor"

Ünlübay, Sağlık İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili bilgi verdi.
Ünlübay, maske kullanım alışkanlığının artmasıyla havaların soğuduğu bu mevsimde gribal hastalıkların görülme sıklığının da gerilediğini belirterek, "Maske kullanıldığında H1N1, infulenza, domuz gribi gibi diğer hastalıklara karşı da korunmuş olacağız. Halkımızda maske konusunda bilinç oluştu. İlimizde görülen influenza vaka sayısı da azaldı. Sosyal hayatımıza biraz daha dikkat etmemiz lazım. Maske takmama ve yakın temas, vakanın ortaya çıkmasına neden olabiliyor." dedi.
Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu aktaran Ünlübay, havaların soğumasıyla vakalarda az da olsa artış yaşanmaya başladığını kaydetti.
Ünlübay, turizm bölgesi Kapadokya'da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda konuğun ağırlandığını, turistlere hizmet veren tüm tesislerin gerekli önlemleri alarak hizmet sunduğunu, bugüne kadar da hiçbir aksaklığın yaşanmadığını dile getirdi.
Test sonucu pozitif çıkan hastalarla temaslılarının tespiti ve izolasyonu için 55 kişilik filyasyon ekibinin yoğun mesai harcadığını anlatan Ünlübay, şöyle konuştu:
"İlimizde ulaşamadığımız veya göremediğimiz bir hasta yok. Bir kişi pozitif olduğunda 5 saat içinde hastaya ulaşmış, temaslıları tespit edilip, izole edilmiş, hastaneye nakli gerekiyorsa bunu da yapmış oluyoruz. Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle hava koşulları salgın hastalıklar için elverişli ama şu an istatiksel olarak Nevşehir'de vaka oranı düşük artıyor. Konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması yapıyoruz, tesislerin tamamında dezenfekte ve ateş ölçümü yapılıyor. Eğer kişi temaslı ve izolasyonda görülüyorsa tesise alınmıyor. Kişide otelde konakladığı sürede semptom gelişirse derhal olaya müdahil oluyoruz. Test sonucu pozitif çıkarsa izolasyonunu sağlıyoruz. Hastanede yatması gerekmeyen bir konuksa KYK yurtlarında izolasyonunu sağlıyoruz. Sağlık ekiplerince de gerekli takip ve tedavileri yapılıyor.
Kapadokya çok fazla konuk ağırlanan bir yer ama bugüne kadar bir aksaklık yaşanmadı. Yabancı konuklarımızdan bugüne kadar 3-4 ülkeden turistlerde pozitif vakalara rastlandı. En son Kazakistan'dan gelen bir doktor heyeti içinde pozitif vakalar vardı. Testlerini yaptık, tedavilerine başladık. İzolasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ülkelerine uğurladık."
Kentte, kadınların erkeklere kıyasla koronavirüse yakalanma oranının yüksek olduğuna işaret eden Ünlübay, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayetin bireysel ve toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.
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