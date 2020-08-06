Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Nevşehir'de il protokolü ve ekipler, Vali İnci Sezer Becel'in koordinatörlüğünde Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.
Burada konuşma yapan Vali Becel, salgınla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve rehberlik amacıyla denetimlere başlanıldığını belirtti.
Görevli personelden, vatandaşlara karşı nazik olmalarını isteyen Becel, "Dünya uzun bir zamandır koronavirüs ile mücadele çalışması yürütüyor. Kurallara riayet edildiği takdirde virüsle mücadele noktasında başarı sağlamak gayesiyle denetim yapılacak. Komisyonlarımız iş yerlerinde kurallara uyulmasıyla ilgili rehberlik de yapacak. Amacımız kimseyi incitmek değil, insanların tehlikenin farkına varmasını sağlamaktır." diye konuştu.
Vali Becel, beraberinde Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile taksi durakları, kafeler ve çeşitli iş yerlerini denetleyerek, esnafa salgınla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Denetim kapsamında, polis araçlarından anons yapılarak vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
- Niğde
Niğde'de Valilik koordinesinde İl Sağlık, İl Emniyet, Zabıta, İl Tarım ve Orman müdürlükleri personelinden oluşturulan ekip, Yeni Çarşı, Dr. Sami Yağız Caddesi ve kentin diğer işlek yerlerinde denetim yaptı.
İş yerlerinde tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini uyardı, vatandaşlara maske dağıttı.
Denetimlere katılan Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere, Kovid-19 salgınının tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.
Gerekli denetimlerin yapılması için sahada çalıştıklarını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın maske takıp takmadığını, iş yerlerinde hijyen kurallarına, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız tedbirlere uyulmasını sağlamak. İnşallah tedbirlere hep birlikte uyarak, vakaların önüne geçeceğiz ve pandemiyle baş edeceğiz. Bundan sonra denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Kurallara uymayanlara müeyyidelerimiz mutlaka olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum."
Belediye Başkanı Emrah Özdemir de son dönemde vaka artışı olduğuna dikkati çekerek, "İş yerlerini denetliyoruz, hem de denetim yapan arkadaşları kontrol ediyoruz. Bundan sonra bu denetimler sık ve daha sert şekilde devam edecek. Bu denetimlerin asıl amacı vatandaşlarımızın sağlığı." dedi.
- Kırşehir
Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü, Zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri, Kent Park ve Cacabey Meydanında denetim yaparak, vatandaşları uyardı.
Ekipler, polis araçlarından koronavirüse karşı maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda anons yaptı.
Uyarılara aldırış etmeyen ve maske takmayan bazı kişilere de para cezası kesildi.
Denetimlere katılan Vali İbrahim Akın, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, "Salgınla mücadelemiz devam ediyor. En etkin mücadele yöntemi maske, mesafe ve temizliktir. Bunun dışında insanlarımızın yoğun bulunduğu işletmelerin uyması gerektiği kurallar da belirlendi. İşletmelerimizin daha hassas ve dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da koronavirüsle mücadelede ciddi emek sarf ettiklerini, esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunduklarını aktardı.
Denetimlere İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
,Behçet Alkan,Abdullah Özkul
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