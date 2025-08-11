Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Nevşehir Kültür Yolu Festivali şehre bereket getirdi

        Nevşehir Kültür Yolu Festivali şehre bereket getirdi

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Nevşehir'de, yerli ve yabancı misafir yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı artarken yerli esnaf, satışların beklentilerinin de üzerinde olduğunu söyledi. Bir aylık satışı 10 günde yaptıklarını anlatan esnaf, "İşler yüzde 70 arttı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Kültür Yolu Festivali şehre bereket getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir’de festival kapsamında, 2–10 Ağustos tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere çevre illerden ve yurt dışından katılım yoğun oldu.

        Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl üçüncü kez Nevşehir’de düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

        Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Nevşehir’de belirlenen 12 “Lezzet Noktası”nda yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Nevşehir’de unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

        REKLAM

        İŞLER YÜZDE 70 ARTTI

        Göreme Kadın Kooperatifi Mutfak Şefi Feray Gülnaz Sönmez, “Festival doluluk oranlarımızı yüzde 70 etkiledi. Yabancı müşterimiz arttı. Lezzet Noktası olduğumuzu görenler akın akın gelmeye başladı. Daha fazla sipariş almaya başladık” diye konuştu.

        Ferize Restoran’ın Koordinatör Şefi Korhan Büyüksuda ise “Bu festivalle beraber bölgeye yeterince Türk misafirlerimiz de geldi. Türk misafirlerin doluluk oranımızı artırdığını söyleyebilirim” dedi.

        BİR AYLIK İŞİ 10 GÜNDE YAPTIK

        Tavacı Mustafa’nın sahibi Mustafa Elma, “Bölge tamamen dolu. Çok yoğun. Festivalin bize katkısı da çok fazla. Festival zamanında bir aylık işimizi 10 gün içerisinde yaptık” ifadelerini kullandı.

        Elika Cave Suites Hotel’in sahibi Yavuz Demir, “Kültür Yolu Festivali’nin Kapadokya’ya çok ciddi anlamda bir katkısı var. Rezervasyonlara çok olumlu yansımasını net bir şekilde görebiliyoruz. Yapılan adımların ne kadar doğru olduğu aşikar. Bölge turizmi açısından baktığımızda, Nevşehir Kültür Yolu Festivali’ne yakın illerden Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde keza Adana ve Mersin’den çok yoğun bir katılım oluyor. Kendi otelimizin özelinde doluluk oranları festivalle beraber yüzde 74 civarında diyebilirim” açıklamalarında bulundu.

        REKLAM

        MÜZE ZİYARETÇİSİ YÜZDE 150 ARTTI

        Güray Müze’nin kurucusu Güray Tüysüz, “Festival ile Kapadokya’ya canlılık geldi. Normalde deniz sezonunun açılmasıyla bu aylar sakin geçerdi. Şu an bütün bölgemiz dolu. Ziyaretçilerimiz yüzde 150 arttı” diye konuştu.

        NEMS Restoran’ın işletmecisi Mustafa Çiçekli, “Doluluk oranlarımızda yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir artış meydana geldi. Bu tabii şehir ekonomisine uzun vadede bir katkı sağladı” dedi.

        SATIŞ BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE

        Festival kapsamında her akşam konserlerin düzenlendiği ve onbinlerce kişinin katıldığı Göreme Festival Alanı’ndaki esnaf da satışların artmasından memnun. Satışların beklentilerinin de üstünden olduğunu dile getiren esnaf, “Festival 10 numara. Katılım güzel, işler de güzel” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nevşehir Kültür Yolu Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Habertürk Anasayfa