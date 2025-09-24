Habertürk
        Nevşehir haberleri: Boğazına kek kaçan Eylül ağlattı

        Boğazına kek kaçan Eylül ağlattı!

        Nevşehir'de, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Eylül Sözeri, yediği kekin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 15:14 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:03
        Boğazına kek kaçan Eylül ağlattı!
        Nevşehir'de edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı.

        ÖĞRETMENLER KURTARMAYA ÇALIŞTI

        İHA'daki habere göre durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

        Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
