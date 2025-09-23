Ağrı kesici içti fenalaştı öldü!
Nevşehir'de, başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen 46 yaşındaki Özlem Y., fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek
Mersin'den erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle önceki gün Nevşehir'e gelen Özlem Y. (46), dün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti. İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.’nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KALBİ DURDU HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.’yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.