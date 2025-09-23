Habertürk
        Nevşehir haberleri: Ağrı kesici içti fenalaştı öldü | SON DAKİKA HABERİ

        Ağrı kesici içti fenalaştı öldü!

        Nevşehir'de, başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen 46 yaşındaki Özlem Y., fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 07:25 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:17
        Ağrı kesici içti fenalaştı öldü!
        Mersin'den erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle önceki gün Nevşehir'e gelen Özlem Y. (46), dün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti. İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.’nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        KALBİ DURDU HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.’yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
