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        Haberler Gündem Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonunda 30 tutuklama - Güncel haberler

        Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonunda 30 tutuklama

        Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30'u tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:14 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:14
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        Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonunda 30 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.

        Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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