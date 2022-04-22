Sulama göletinde cansız beden bulundu

AA

Kozak ilçesine bağlı Doyduk köyü çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Doyduk Sulama Göleti'nin yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

Jandarma, cansız bedenin Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve kendisinden dünden beri haber alınamayan M.K'ye ait olduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre; ceset otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.